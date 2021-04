USA, sparatoria al fast-food a Memphis (Di lunedì 5 aprile 2021) Nello Stato americano del Tennessee, una cliente innervosita dai ritardi del takeaway ha sparato contro la postazione drive-through del Burger King. USA, Tennessee: cliente spara contro il drive-through del Burger King su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Nello Stato americano del Tennessee, una cliente innervosita dai ritardi del takeaway ha sparato contro la postazione drive-through del Burger King. USA, Tennessee: cliente spara contro il drive-through del Burger King su Notizie.it.

Advertising

marcodimaio : Ancora una strage negli #USA: sparatoria in un complesso di uffici terminata con 4 morti. Fa bene @POTUS a lanciare… - Piergiulio58 : Usa, sparatoria a Chicago: 13enne ispanico ucciso da un poliziotto. - Dome689 : RT @pirata_21: Usa, Polizia uccide 13enne durante una sparatoria in un vicolo di Chicago. Assurdo a quell'età dovrebbero essere a farsi spa… - filotesa : RT @pirata_21: Usa, Polizia uccide 13enne durante una sparatoria in un vicolo di Chicago. Assurdo a quell'età dovrebbero essere a farsi spa… - pirata_21 : Usa, Polizia uccide 13enne durante una sparatoria in un vicolo di Chicago. Assurdo a quell'età dovrebbero essere a farsi sparare a scuola. -