Uomini e Donne, colpo di scena. Gemma pronta a tornare alla carica con Nicola Vivarelli. Gli indizi sono ovunque (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo colpo di scena. Al centro ancora una volta Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al centro, nelle ultime puntate, delle attenzioni di tutti i telespettatori. E in queste ore stanno esplodendo polemiche sul web. Critiche nei suoi confronti sono arrivate anche dallo studio di Maria De Filippi, ma anche dall’esterno del programma sono in tanti a scagliarsi contro di lui. Il motivo è ben preciso ed è stato ampiamente tirato in ballo dagli utenti. Questi ultimi non hanno dubbi sulle reali intenzioni del giovane. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento. Avevano interrotto la loro conoscenza in modo abbastanza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuova puntata die nuovodi. Al centro ancora una voltaGalgani eal centro, nelle ultime puntate, delle attenzioni di tutti i telespettatori. E in queste ore stanno esplodendo polemiche sul web. Critiche nei suoi confrontiarrivate anche dallo studio di Maria De Filippi, ma anche dall’esterno del programmain tanti a scagliarsi contro di lui. Il motivo è ben preciso ed è stato ampiamente tirato in ballo dagli utenti. Questi ultimi non hanno dubbi sulle reali intenzioni del giovane. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena conper un chiarimento. Avevano interrotto la loro conoscenza in modo abbastanza ...

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - TgrRai : #VaccinoAntiCovid. Sono finora 3.441.387 le persone vaccinate con entrambe le dosi. 11.067.216 le somministrazioni… - flayawa : @ilmaloservizio È nella natura degli uomini, se si ferma a questo non vedo quale sia il problema. Anche tra donne… - ManuQ24916888 : RT @NuovaItalia4: Non voglio più vedere tweet di donne che si lamentano degli uomini, che non sono più come una volta, che non corteggiano… -