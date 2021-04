Una ragazza di 13 anni trovata in stato di coma etilico: è grave (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasqua, a Rivolta d'Adda, nel cremonese, è stata rinvenuta una giovane ragazza di 13 anni in stato di incoscienza nel Parco cittadino. E' stata portata in ospedale in codice rosso in ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasqua, a Rivolta d'Adda, nel cremonese, è stata rinvenuta una giovanedi 13indi incoscienza nel Parco cittadino. E' stata portata in ospedale in codice rosso in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato un ragazzino di 12 anni ad esplodere un colpo di pistola che venerdì sera a Montichiari, nel Bresciano, ha… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - lamarts12 : RT @FedMinday: Sono davvero triste...triste perché essendo una ragazza che porta il velo mi sento privata della mia libertà....il velo fa… - moonlightnjallx : RT @leraccoonmorice: Ennesima compagna delle medie annuncia di essere incinta e io reagisco come sempre come se fosse una ragazza madre di… - ItCandem : RT @Fede_Dreamer_: Amiche facciamo una colletta? Così possiamo comprare una maglietta con più stoffa per una ragazza innocente e femminile… -