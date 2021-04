Supermercati, punti in scadenza: fate presto potreste perderli (Di lunedì 5 aprile 2021) I Supermercati hanno quasi tutti attivato delle fidelity card. Alcune di queste però sono in scadenza nei prossimi giorni. Supermercati, fidelity card – immagine di repertorio (Google Images)In questi anni tanti Supermercati si sono dati di propri sistemi di fidelizzazione. Quasi tutte le grandi catene ha creato una propria card punti. In alcuni casi a fine anno ci sono dei premi da ricevere, in altri buoni spesa. Questo è un periodo molto particolare perché tante di queste fidelity card sono in scadenza, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Per quando concerne ad esempio Esselunga, l’accumulo di punti sulla fidelity card è scaduto lo scorso 21 marzo. La richiesta dei premi però può essere effettuata entro e non oltre l’11 aprile. Per ricevere gli ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 aprile 2021) Ihanno quasi tutti attivato delle fidelity card. Alcune di queste però sono innei prossimi giorni., fidelity card – immagine di repertorio (Google Images)In questi anni tantisi sono dati di propri sistemi di fidelizzazione. Quasi tutte le grandi catene ha creato una propria card. In alcuni casi a fine anno ci sono dei premi da ricevere, in altri buoni spesa. Questo è un periodo molto particolare perché tante di queste fidelity card sono in, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Per quando concerne ad esempio Esselunga, l’accumulo disulla fidelity card è scaduto lo scorso 21 marzo. La richiesta dei premi però può essere effettuata entro e non oltre l’11 aprile. Per ricevere gli ...

