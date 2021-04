“Siamo circondati dai lupi”, pecore e puledri sbranati. Gli allevatori di Monteleone di Spoleto hanno paura: “Il branco arriva sotto le nostre case” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Siamo circondati dai lupi, arrivano fino al cancello di casa e ci sbranano puledri e pecore. Di sera non Siamo nemmeno liberi di uscire, abbiamo paura”, a raccontarlo è Pina Cardilli, allevatrice di bestiame assieme al marito Giuseppino Giovannetti, che ora invoca l’intervento delle Istituzioni per trovare un rimedio. Il tutto accade a Villa Cesi, frazione alle porte di Monteleone di Spoleto, ai confini della Valnerina. Nonostante la paura e i danni tutti gli allevatori sono concordi che i lupi non vanno assolutamente uccisi. “Ma una soluzione – dicono – va trovata subito, una potrebbe essere quella di catturare questo branco e portalo lontano da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) “daino fino al cancello di casa e ci sbranano. Di sera nonnemmeno liberi di uscire, abbiamo”, a raccontarlo è Pina Cardilli, allevatrice di bestiame assieme al marito Giuseppino Giovannetti, che ora invoca l’intervento delle Istituzioni per trovare un rimedio. Il tutto accade a Villa Cesi, frazione alle porte didi, ai confini della Valnerina. Nonostante lae i danni tutti glisono concordi che inon vanno assolutamente uccisi. “Ma una soluzione – dicono – va trovata subito, una potrebbe essere quella di catturare questoe portalo lontano da ...

