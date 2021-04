Samp, Ranieri resta o no? 'Dipende dai programmi'. L'alternativa è... (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorni decisivi per il futuro di Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella alla Sampdoria: tecnico e capitano sono entrambi in scadenza di contratto ed ora, a salvezza quasi acquisita, si avvicina il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorni decisivi per il futuro di Claudioe Fabio Quagliarella alladoria: tecnico e capitano sono entrambi in scadenza di contratto ed ora, a salvezza quasi acquisita, si avvicina il ...

Advertising

sportli26181512 : Samp, Ranieri resta o no? 'Dipende dai programmi'. L'alternativa è...: Samp, Ranieri resta o no? 'Dipende dai progr… - clubdoria46 : #Sampdoria, #AdrienSilva spreca un'occasione: con il #Napoli problemi per Ranieri #samp - imdanie91228102 : @Teo__Visma Ricordiamoci che la Samp è allenata da ranieri, forse qulcuno lo ha dimenticato ma vinse 2 a 0 con un certo Conte. - clubdoria46 : #Sampdoria: dal #Milan al #Milan, la mano di Sir #Ranieri #Samp - LiguriaNotizie : Samp, Ranieri: A Milano giocato una grande partita -