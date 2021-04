Roma, El Shaarawy si ferma: salta la doppia sfida con l'Ajax (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma - Altro stop per la Roma, il 58esimo per questa stagione. La squadra di Paulo Fonseca è costretta a fare a meno di Stephan El Shaarawy che - secondo Sky - ha riportato la lesione muscolare al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021)- Altro stop per la, il 58esimo per questa stagione. La squadra di Paulo Fonseca è costretta a fare a meno di Stephan Elche - secondo Sky - ha riportato la lesione muscolare al ...

