Ranieri: «Peccato non aver vinto con il Milan. Ferrero? Massimo rispetto» (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio Ranieri, sulle onde di Radio Uno, ha fatto una disamina sulla Sampdoria, sul futuro e sulla situazione del calcio italiano Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch’io sulle onde di Radio Uno, ha fatto il punto sulla Sampdoria dopo il pareggio contro il Milan. Le dichiarazioni sul futuro, sulla Serie A, la Juventus e il rapporto con Massimo Ferrero. IMPRESA CON IL Milan – «È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l’uomo in meno alla fine». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 QUAGLIARELLA – «Ha numeri incredibili, certamente. Fabio è un vero capitano, un giocatore immenso. Quagliarella ha dimostrato ampiamente il suo valore anche a San Siro. Europeo? Questa decisione spetta a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio, sulle onde di Radio Uno, ha fatto una disamina sulla Sampdoria, sul futuro e sulla situazione del calcio italiano Claudio, ai microfoni di Radio Anch’io sulle onde di Radio Uno, ha fatto il punto sulla Sampdoria dopo il pareggio contro il. Le dichiarazioni sul futuro, sulla Serie A, la Juventus e il rapporto con. IMPRESA CON IL– «È stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla.giocato con l’uomo in meno alla fine». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 QUAGLIARELLA – «Ha numeri incredibili, certamente. Fabio è un vero capitano, un giocatore immenso. Quagliarella ha dimostrato ampiamente il suo valore anche a San Siro. Europeo? Questa decisione spetta a ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Grande prestazione, peccato per il gol subito nel finale' - infoitinterno : Sampdoria, Ranieri: “Che partita, peccato per l’ingenuità del cartellino rosso” - MilanWorldForum : Ranieri commenta il pareggio col Milan Le dichiarazioni ?? - sportli26181512 : Ranieri: 'Peccato per l'espulsione. Quagliarella? È la bandiera della Samp': Ranieri: 'Peccato per l'espulsione. Qu… - _smpdr : RT @SAMPaolo61: #MilanSampdoria bene così buon pt ottimi i primi 30', peccato non essere riusciti a finalizzare le occasioni, continuare co… -