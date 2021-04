Quale futuro per L’Aquila ricostruita? (Di lunedì 5 aprile 2021) Del terremoto che sconvolse L’Aquila nell’aprile 2009 si parla sempre meno – e quasi solo in modo rituale, per lo più allo scoccare di ogni anniversario del sisma. Le ragioni sono diverse e comprensibili: le preoccupazioni del paese sono, in questa fase, ben altre e i tanti anni passati dal giorno del terremoto contribuiscono a far decrescere l’attenzione pubblica. Vi è però anche un’altra ragione per cui è tutto sommato comprensibile che del sisma si parli sempre meno. La ricostruzione della città è infatti cosa (quasi) fatta. Intendiamoci: la ricostruzione non è terminata, ma è ormai avviata a una conclusione lineare e piuttosto rapida. A oggi la ricostruzione del patrimonio privato (soprattutto abitazioni) è giunta a circa l’85%. Nemmeno la crisi pandemica ne ha rallentato il ritmo. Mancano da ricostruire alcune porzioni importanti dei centri storici ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Del terremoto che sconvolsenell’aprile 2009 si parla sempre meno – e quasi solo in modo rituale, per lo più allo scoccare di ogni anniversario del sisma. Le ragioni sono diverse e comprensibili: le preoccupazioni del paese sono, in questa fase, ben altre e i tanti anni passati dal giorno del terremoto contribuiscono a far decrescere l’attenzione pubblica. Vi è però anche un’altra ragione per cui è tutto sommato comprensibile che del sisma si parli sempre meno. La ricostruzione della città è infatti cosa (quasi) fatta. Intendiamoci: la ricostruzione non è terminata, ma è ormai avviata a una conclusione lineare e piuttosto rapida. A oggi la ricostruzione del patrimonio privato (soprattutto abitazioni) è giunta a circa l’85%. Nemmeno la crisi pandemica ne ha rallentato il ritmo. Mancano da ricostruire alcune porzioni importanti dei centri storici ...

Advertising

ES1670 : Quale futuro per L’Aquila ricostruita? (di F. Chiodelli) - rob_arci : RT @HuffPostItalia: Quale futuro per L’Aquila ricostruita? - HuffPostItalia : Quale futuro per L’Aquila ricostruita? - paspaniccia : RT @FitCisl: Intervista doppia de @ilfoglio_it a @salvopellecchia e @PietroIchino su “Quale futuro per i rider?” Di @Lorenzo_Borga_ ?? https… - MauroRicchetti : Mentre ormai il destino del pianeta è segnato, le persone si disinteressano totalmente del futuro delle prossime ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro per L'Aquila ricostruita? Del terremoto che sconvolse l'Aquila nell'aprile 2009 si parla sempre meno - e quasi solo in modo rituale, per lo più allo scoccare di ogni anniversario del sisma. Le ragioni sono diverse e ...

Introduzione alla storia della follia ... è lo stesso Platone ad indicarci quale essa fosse: quella dell'artista ispirato che scopriva dentro di sé sublimi energie creative, del profeta in grado di leggere nel futuro, dei riti dionisiaci ...

Piano post pandemico, Italia Viva Sarzana: "Quale futuro per Villa Ollandini e XXI Luglio?" Città della Spezia Quale futuro per L’Aquila ricostruita? La ricostruzione ha creato una sorta di bolla economica legata al ciclo dell’edilizia. Una soluzione ora può venire dal superbonus ...

Caicedo, «eroe» Lazio. Ma il futuro sembra lontano dai biancocelesti Con due gol nei minuti finali contro Crotone e Spezia Caicedo ha regalato alla Lazio punti fondamentali nella corsa alla Champions. Ma difficilmente la società gli rinnoverà in contratto, in scadenza ...

Del terremoto che sconvolse l'Aquila nell'aprile 2009 si parla sempre meno - e quasi solo in modo rituale, per lo più allo scoccare di ogni anniversario del sisma. Le ragioni sono diverse e ...... è lo stesso Platone ad indicarciessa fosse: quella dell'artista ispirato che scopriva dentro di sé sublimi energie creative, del profeta in grado di leggere nel, dei riti dionisiaci ...La ricostruzione ha creato una sorta di bolla economica legata al ciclo dell’edilizia. Una soluzione ora può venire dal superbonus ...Con due gol nei minuti finali contro Crotone e Spezia Caicedo ha regalato alla Lazio punti fondamentali nella corsa alla Champions. Ma difficilmente la società gli rinnoverà in contratto, in scadenza ...