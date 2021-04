PlayStation Store | offerte del 3 aprile 2021 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 5 aprile 2021) Arrivano gli Sconti di Primavera su, con una serie disui giochi PS5 e PS4, disponibili con sconti fino al 75%: ecco gli affari da non perdere.. Susono arrivati gli Sconti di Primavera, con tantesui giochi PS5 e PS4, che è possibile acquistare usufruendo di sconti che arrivano al 75%. Inutile dire che per alcuni titoli ciò si traduce nel prezzo più basso di sempre. La promozione è valida fino al 15, dunque avrete tutto il tempo per fare le vostre valutazioni. Di certo si tratta di un’iniziativa interessante, che mette … Rubriche giochi L'articolodel 3– ...

PS3, PS Vita e PSP addio al: una lista per i giochi must have 'da comprare subito' I "pilastri". Se dentro di voi vi è la voglia di provare a costruire un impero di taglialegna ...I dettagli del gioco sull'Appelencano anche alcune delle modalità disponibili, tra cui una modalità sopravvivenza, un tour mondiale, multiplayer locale e una modalità di partite a punti. ...Ecco quali giochi comprare prima che chiuda definitivamente lo store di PS3.. Gli store di PS3, PSP e PS Vita chiuderanno i battenti durante la prossima estate, rispettivamente il 2 luglio i primi ...La crisi dei semiconduttori sta causando nuovi ritardi produttivi per le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X ...