Napoli, il Pd non abita più qui: vincerà chi avrà più coraggio (Di lunedì 5 aprile 2021) Perché il Pd non abita più qui se lo chiedono in tanti. Se lo chiede Nino Daniele, assessore al quadrato alla Cultura del Comune di Napoli (poi rimpastato in giunta), ex sindaco di Ercolano. Ma soprattutto filosofo, pupillo dell’emerito Aldo Masullo, professore di Filosofia Morale. Come il maestro, entrambi della vecchia scuola Pci, ma apprezzati a destra e a sinistra. Daniele ha inventato il festival Spinacorona, ha portato Piano City a Napoli, ha promosso teatro e cinema e ha fatto rinascere Napoli città libro. Adesso l’era anti-Covid ci sembra preistoria. “L’epilogo tempestoso dell’esperienza del Sindaco Luigi De Magistris e i tormenti del Pd, posto tutto d’un tratto e senza mediazioni e diplomatismi di fronte aduna crisi strategica, non sono fenomeni di categorie ed ambiti diversi e distanti della politica e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Perché il Pd nonpiù qui se lo chiedono in tanti. Se lo chiede Nino Daniele, assessore al quadrato alla Cultura del Comune di(poi rimpastato in giunta), ex sindaco di Ercolano. Ma soprattutto filosofo, pupillo dell’emerito Aldo Masullo, professore di Filosofia Morale. Come il maestro, entrambi della vecchia scuola Pci, ma apprezzati a destra e a sinistra. Daniele ha inventato il festival Spinacorona, ha portato Piano City a, ha promosso teatro e cinema e ha fatto rinascerecittà libro. Adesso l’era anti-Covid ci sembra preistoria. “L’epilogo tempestoso dell’esperienza del Sindaco Luigi De Magistris e i tormenti del Pd, posto tutto d’un tratto e senza mediazioni e diplomatismi di fronte aduna crisi strategica, non sono fenomeni di categorie ed ambiti diversi e distanti della politica e del ...

