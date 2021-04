Meloni: “Si preferisce continuare con le scelte del governo Conte che non hanno portato a nulla” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “È un anno che chiudiamo le palestre, i ristoranti, i bar, i teatri, le piscine, le scuole di danza ma il virus continua a circolare: è inutile chiudere queste attività senza risolvere il problema dell’affollamento dei mezzi pubblici. Nonostante tutto, si preferisce continuare con le scelte del governo Conte che non hanno portato a nulla”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), che ieri sull’argomento ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa”. In un post su Facebook l’ex ministra aveva anche sottolineato che a Roma ci sono “autobus e metro strapieni di gente, sanificazione inesistente. Il virus si diffonde nei mezzi pubblici, non nei bar e ristoranti che rispettano le norme di distanziamento. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “È un anno che chiudiamo le palestre, i ristoranti, i bar, i teatri, le piscine, le scuole di danza ma il virus continua a circolare: è inutile chiudere queste attività senza risolvere il problema dell’affollamento dei mezzi pubblici. Nonostante tutto, sicon ledelche non”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), che ieri sull’argomento ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa”. In un post su Facebook l’ex ministra aveva anche sottolineato che a Roma ci sono “autobus e metro strapieni di gente, sanificazione inesistente. Il virus si diffonde nei mezzi pubblici, non nei bar e ristoranti che rispettano le norme di distanziamento. ...

Advertising

Lopinionista : Meloni: “Si preferisce continuare con le scelte del governo Conte che non hanno portato a nulla”… - andrea_pecchia : Adesso bisognerà trovare solo un #Rinascimento per far giocare pure la #Meloni. Chissà se preferisce il camerata… - bezzifer : Enrico Letta preferisce incontrare “l’avversaria” Meloni invece di MATTEO RENZI.Letta ha paura di Matteo Renzi …pau… - DimitriDeVita : RT @P_M_1960: #Sondaggi Letta-Conte più graditi di Meloni-Salvini per il dopo Draghi. Il leader M5s in testa per fiducia Il 40% degli inte… - leone_monti : La carta dei diritti degli imprenditori, la carta dei diritti degli imprenditori, ovviamente dopo aver modificato i… -