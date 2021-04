Mafia, arrestato Giuseppe Calvaruso: il boss era a Palermo per la Pasqua (Di lunedì 5 aprile 2021) Giuseppe Calvaruso, ritenuto il successore del boss Settimo Mineo, è stato fermato dopo essere tornato a Palermo per festeggiare la Pasqua con la famiglia. Da diverso tempo si era trasferito in Brasile. Credit: Salvatore Laporta/Getty ImagesI carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Giuseppe Calvaruso, ritenuto il presunto boss del mandamento Pagliarelli e successore dell’ex capo Settimo Mineo, finito in carcere qualche anno fa. Calvaruso, che da qualche tempo si era trasferito in Brasile delegando la gestione degli affari ai suoi fedelissimi, era tornato in Italia per passare la Pasqua con la famiglia ed è stato fermato in aeroporto, mentre era in attesa di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021), ritenuto il successore delSettimo Mineo, è stato fermato dopo essere tornato aper festeggiare lacon la famiglia. Da diverso tempo si era trasferito in Brasile. Credit: Salvatore Laporta/Getty ImagesI carabinieri del comando provinciale dihanno, ritenuto il presuntodel mandamento Pagliarelli e successore dell’ex capo Settimo Mineo, finito in carcere qualche anno fa., che da qualche tempo si era trasferito in Brasile delegando la gestione degli affari ai suoi fedelissimi, era tornato in Italia per passare lacon la famiglia ed è stato fermato in aeroporto, mentre era in attesa di ...

