Lucas Vazquez lascia il Real Madrid | Bayern in pole

(Di lunedì 5 aprile 2021) IlMonaco resta in prima fila per, lontano dal rinnovo con ilIlMonaco resta in prima fila per. Lo spagnolo è lontano dal raggiungere un accordo sul rinnovo con il. Senza prolungamento il duttile esterno spagnolo si libererà a parametro zero e, come scrive il sito Todofichajes.com, la proposta dei bavaresi campioni d’Europa sarebbe la più consistente. Iloffrirebbe un triennale più oneroso al giocatore rispetto alla proposta del Siviglia.in Italia è stato accostato soprattutto a Milan e Juventus. Leggi su Calcionews24.com

Partito CR7, ZZ ha comunque rivinto la Liga, ma soprattutto ha lavorato sull'inserzione/integrazione di tanti next gen, segreto dell'attuale esuberanza e varietà offensiva, da Vazquez a ... Commenta per primo In Spagna, ABC torna a parlare del futuro di Lucas Vazquez: sul 29enne esterno, in scadenza di contratto con il Real Madrid il 30 giugno del 2021, ci sono Chelsea, Milan, Bayern Monaco e Manchester United.