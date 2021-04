Juventus | senti Moggi | “Allegri? Le minestre riscaldate non vanno bene CR7 e l’assenza di Dybala…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 aprile 2021) Parola a Luciano.L'ex direttore generale della, intervenuto ai microfoni di 'Tutto Convocati', in onda su Radio 24, è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea Pirlo. Ma non solo;ha detto la sua anche in merito al possibile ritorno in panchina di Massimiliano. 'Il Giornale', infatti, ha rivelato che il presidente Andrea Agnelli e l'ex tecnico bianconero, pronto a tornare in panchina a giugno, avrebbero visto insieme in televisione il derby di sabato a Forte dei Marmi."Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari gli manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione Champions. Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto ...