Irama alla Suite 102 5 Prime Time Live | “Mi metterò a nudo e le canzoni parleranno per me”

MILANO – Questa sera Irama sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle ore 21 e porterà la sua musica in una versione speciale in esclusiva per RTL 102.5. Il cantante, questa mattina, è stato intervistato su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti. "Non vedo l'ora di esibirmi questa sera, ho preparato una sorpresina per il pubblico, con qualche musicista, e sono impaziente di viverla". Così esordisce Irama ai microfoni di RTL 102.5. "Sono molto carico, sarà una realtà diversa e più intima. Da queste realtà nasce molta sincerità, mi metterò a nudo e le canzoni parleranno per me". LA CARRIERA DI CANTANTE "Ho sempre voluto fare questo, fin da bambino, e la prima ...

