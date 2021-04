Guida TV: programmi di stasera, lunedì 5 aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 5.4.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La fuggitiva Fiction RAI2 Ben Hur Show RAI3 Città Segrete Infotainment RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 L’Isola dei Famosi 2021 Reality Show ITALIA1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Film LA7 Al vertice della tensione Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Dear John Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE Superfantagenio Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 aprile 2021)aitv della prima serata di oggi,5.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La fuggitiva Fiction RAI2 Ben Hur Show RAI3 Città Segrete Infotainment RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 L’Isola dei FamosiReality Show ITALIA1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Film LA7 Al vertice della tensione Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Dear John Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE Superfantagenio Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

