Diletta Leotta e Can Yaman, Pasquetta insieme e ‘un bacio’ d’amore (Di lunedì 5 aprile 2021) La conduttrice di Dazn sta trascorrendo le festività pasquali accanto al fidanzato, il celebre attore turco che ha fatto girare la testa a migliaia di fans Leggi su golssip (Di lunedì 5 aprile 2021) La conduttrice di Dazn sta trascorrendo le festività pasquali accanto al fidanzato, il celebre attore turco che ha fatto girare la testa a migliaia di fans

Advertising

fanpage : Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman con il loro primo uovo di coppia | E arriva la 'benedizione' dell'ex Scardina… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - AngelaVillani9 : RT @fanpage: Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - Carlacarletta75 : RT @LuminitaPoenaru: #Repost @chimagazineit • • • • • • Prima Pasqua insieme per DILETTA LEOTTA e CAN YAMAN ?? “Appassionati di cioccolato”… -