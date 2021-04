Daydreamer Anticipazioni 6 aprile 2021: Emre e Leyla prendono una decisione shock (Di lunedì 5 aprile 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 6 aprile 2021, in onda su Canale5. Emre lascia il lavoro nel salone d’auto e convince Leyla a licenziarsi, per diventare una cantante. Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 aprile 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 6, in onda su Canale5.lascia il lavoro nel salone d’auto e convincea licenziarsi, per diventare una cantante.

