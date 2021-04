Dal Teatro Dal Verme, concerti in streaming gratuito per grandi e piccini (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali (foto Lorenza Daverio). Dal Teatro Dal Verme, l’8 aprile (alle 10 e alle 20) e il 10 aprile (alle 17) Alessandro Cadario dirige l’Orchestra dei Pomeriggi e il violinista Giuseppe Gibboni che eseguono brani di ?aikovskij e Beethoven. Leggi anche › “I concerti 2021 di Musica Insieme”: ecco come ascoltarli Per I Piccoli Pomeriggi Musicali, il 18 aprile alle 11, Ti suono una fiaba: Pinocchio, con letture di Chiara Serangeli. INFO: streaming gratuito qui: dalVerme.org/streaming.php Calendario eventi: ipomeriggi.it/cartellone iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. Leggi su iodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali (foto Lorenza Daverio). DalDal, l’8 aprile (alle 10 e alle 20) e il 10 aprile (alle 17) Alessandro Cadario dirige l’Orchestra dei Pomeriggi e il violinista Giuseppe Gibboni che eseguono brani di ?aikovskij e Beethoven. Leggi anche › “I2021 di Musica Insieme”: ecco come ascoltarli Per I Piccoli Pomeriggi Musicali, il 18 aprile alle 11, Ti suono una fiaba: Pinocchio, con letture di Chiara Serangeli. INFO:qui: dal.org/.php Calendario eventi: ipomeriggi.it/cartellone iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.

Ultime Notizie dalla rete : Dal Teatro Il pane di Edith Bruck Il Pane perduto (La Nave di Teseo, 128 pp.), candidato allo Strega dal giornalista ed ex ... poesie, lavori per il teatro e il cinema, traduzioni, incontri nelle scuole, interviste. Il primo passo di ...

E' morto Stefano Merlini, costituzionalista con la passione della lirica ... e si è dedicato, in modo particolare, all'esame delle più attuali questioni riguardanti il teatro di prosa e la musica. A partire dal 1975 ha promosso numerosi convegni anche sui più vari temi della ...

Dal Teatro alla Scala, concerto di musica sacra per il Venerdì Santo Connessi all'Opera Repubblica ceca, grande successo per il "teatro da asporto" Una partnership ha trovato un nuovo modo per gli spettatori di vivere gli spettacoli comodamente da casa e allo stesso tempo aiutare i teatri e gli attori a sopravvivere ...

Giuristi: è morto Stefano Merlini, costituzionalista con la passione della lirica (4) (Adnkronos) - Per quanto riguarda i problemi della cultura Merlini è autore di numerosi saggi riguardanti il rapporto fra lo Stato e le Istituzioni ...

