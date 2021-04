Cristiano Malgioglio e la scoperta del tumore: il racconto del paroliere (Di lunedì 5 aprile 2021) Ospite del salotto di Domenica in Cristiano Malgioglio si è raccontato senza filtri. La sua amica Mara Venier lo ha accolto con affetto e calore e il noto paroliere non ha esitato a rivelare anche alcuni aspetti molto privati della sua vita. Oltre ad aver parlato del suo successo come professionista nel mondo musicale, autore e anche cantante di alcuni pezzi che sono parte della storia della musica italiana Malgioglio ha parlato delle difficoltà incontrate nella sua carriera, in particolare al suo debutto ma anche dei momenti di depressione che ha vissuto e superato solo grazie all’aiuto di chi gli ha dimostrato affetto. Cristiano-Malgioglio-solontizie24Cristiano Malgioglio: “Avevo una sofferenza dentro me” Cristiano ha poi raccontato ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ospite del salotto di Domenica insi è raccontato senza filtri. La sua amica Mara Venier lo ha accolto con affetto e calore e il notonon ha esitato a rivelare anche alcuni aspetti molto privati della sua vita. Oltre ad aver parlato del suo successo come professionista nel mondo musicale, autore e anche cantante di alcuni pezzi che sono parte della storia della musica italianaha parlato delle difficoltà incontrate nella sua carriera, in particolare al suo debutto ma anche dei momenti di depressione che ha vissuto e superato solo grazie all’aiuto di chi gli ha dimostrato affetto.-solontizie24: “Avevo una sofferenza dentro me”ha poi raccontato ...

