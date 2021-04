Covid | Ps interrompe festa con decine di giovani a Napoli

(Di lunedì 5 aprile 2021)disorpresi a ballare, senza mascherina, in un appartamento di corso Umberto I a, la scorsa notte, dalla Polizia di Stato. Gli agenti dei Commissariati Vicaria - Mercato e ...

Una parte di loro si è allontanata mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure anti. Due di questi, R. L. e A. F., napoletani di 32 e 29 anni, hanno ...Il governo degli Stati Uniti ha ordinato ad AstraZeneca d'interrompere la produzione del suo vaccino antinei laboratori della Emergent BioSolutions di Baltimora, nel Maryland. Qui, il mese scorso, fino a 15 milioni di dosi del siero di Johnson & Johnson sono risultate inutilizzabili a causa di un ...una parte di essi si è allontanata mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Spintoni contro gli agenti Due di questi un 32enne e un 39enne ...Una parte di loro si è allontanata mentre altri 41 sono stati identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid. Due di questi, R.L. e A.F., napoletani di 32 e 29 anni, hanno ...