Covid | Pregliasco | «Le restrizioni servono»

(Di lunedì 5 aprile 2021) Fabrizio, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky TG24. L'esperto ha spiegato che «Le, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie». Secondoinfatti solo grazie allesarà possibile arrivare a riaperture graduali che, a suo dire, dovranno iniziare dalla scuola.parla della situazionein Italia Il virologo Fabrizio, esperto dell'Università degli Studi di Milano, ha rilasciato un'intervista a Sky TG24 per aggiornare gli italiani sulla situazionenel nostro Paese. Secondo«Il comportamento responsabile della gente sta facendo vedere i suoi effetti, ...

... anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare", ha evidenziato. "Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. E' necessario ...... spiega l'esperto in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, anche in zona rossa dal 7 aprile, come prevede il nuovo decreto', ha dettoin una recente intervista ...Vaccino Covid Italia 8 milioni di dosi invece che 16 Sarà difficile ... dove stiamo dimettendo dei pazienti" ha aggiunto. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di ...In Lombardia ha fatto scalpore il problema degli sms, un'epopea che ha visto inciampi ma adesso i problemi sono superati. In questa guerra le munizioni sono fondamentali', ha aggiunto il virologo dell ...