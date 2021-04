Covid: India, per la prima volta oltre 100mila casi in 24h (Di lunedì 5 aprile 2021) L'India ha registrato oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta nell'arco di 24 ore dall'inizio della pandemia: il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei contagi a oltre 12,5 milioni, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) L'ha registratodi coronavirus per lanell'arco di 24 ore dall'inizio della pandemia: il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei contagi a12,5 milioni, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in India oltre 100mila contagi in 24 ore #india - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, in India oltre 100mila contagi in 24 ore #india - patriziarutigl1 : RT @InMeteo: Covid: in India pandemia dilagante, record di 100 mila casi in 24 ore - InMeteo : Covid: in India pandemia dilagante, record di 100 mila casi in 24 ore - giornaleradiofm : Covid: India, per la prima volta oltre 100mila casi in 24h: (ANSA) - NEW DELHI, 05 APR - L'India ha registrato oltr… -