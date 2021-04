Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, dal 3 maggio potrebbe partire. Chi parteciperebbe? (Di lunedì 5 aprile 2021) Concorsi ordinari per diventare insegnanti a tempo indeterminato: due i bandi aperti per i quali sono state presentate le domande entro il 31 luglio 2021. Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 per infanzia e primaria e DD n. 499 del 21aprile 2020 per la scuola secondaria di I e II grado. Le prove non sono state ancora espletate a causa dell'emergenza sanitaria, per cui si è dato spazio al Concorso straordinario che potrebbe portare in cattedra i 33.000 vincitori, ma per il quale non sono state ancora svolte le prove suppletive come richiesto dal Consiglio di Stato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021) Concorsi ordinari per diventare insegnanti a tempo indeterminato: due i bandi aperti per i quali sono state presentate le domande entro il 31 luglio 2021. Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 pere DD n. 499 del 21aprile 2020 per la scuoladi I e II grado. Le prove non sono state ancora espletate a causa dell'emergenza sanitaria, per cui si è dato spazio alstracheportare in cattedra i 33.000 vincitori, ma per il quale non sono state ancora svolte le prove suppletive come richiesto dal Consiglio di Stato. L'articolo .

