Benevento, il dono dell’associazione Orme ai bimbi del San Pio (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è conclusa venerdì mattina, con la consegna di 50 uova al reparto di pediatria e terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Pio di Benevento, la seconda iniziativa di beneficenza promossa dall’Associazione Orme dal titolo “Meglio un uovo oggi…”. Il gruppo di ragazzi, visto il successo dell’iniziativa “Natalino: un dono per Benevento”, anche per queste festività ha deciso di mettere in moto la macchina della solidarietà, non restando fermo di fronte alle esigenze dei diversi gruppi deboli della città. Grazie alla preziosa collaborazione della Dolciaria Borrillo di San Marco dei Cavoti, nelle scorse settimane sono state vendute oltre 200 uova, ciascuna delle quali ha permesso di acquistarne una identica ad un bambino, ad un disabile, ad un anziano solo. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è conclusa venerdì mattina, con la consegna di 50 uova al reparto di pediatria e terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Pio di, la seconda iniziativa di beneficenza promossa dall’Associazionedal titolo “Meglio un uovo oggi…”. Il gruppo di ragazzi, visto il successo dell’iniziativa “Natalino: unper”, anche per queste festività ha deciso di mettere in moto la macchina della solidarietà, non restando fermo di fronte alle esigenze dei diversi gruppi deboli della città. Grazie alla preziosa collaborazione della Dolciaria Borrillo di San Marco dei Cavoti, nelle scorse settimane sono state vendute oltre 200 uova, ciascuna delle quali ha permesso di acquistarne una identica ad un bambino, ad un disabile, ad un anziano solo. La ...

