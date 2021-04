Arriva il maltempo in tutta Italia: temperature in picchiata, venti di tempesta e neve in quota (Di lunedì 5 aprile 2021) Sull’Italia freddo in arrivo dall’artico, investirà il nord a fine giornata per poi attraversare tutto il Paese tra domani e mercoledì. “La giornata di Pasquetta trascorrerà all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato – spiegano i meteorologi di IconaMeteo.it – Le temperature, dopo la rinfrescata che le ha riportate su valori più vicini alle medie stagionali di inizio aprile, riguadagneranno temporaneamente qualche grado nelle massime al Nord e nel settore adriatico”. maltempo di origine artica “Questa finestra di tempo stabile e temperature nelle norma è però solo temporanea e si rivelerà estremamente breve: già in serata una nuova perturbazione si affaccerà infatti al settore alpino. Si tratterà di un intenso fronte freddo di origine artica che tra domani e mercoledì si propagherà a tutto il Paese determinando ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sull’freddo in arrivo dall’artico, investirà il nord a fine giornata per poi attraversare tutto il Paese tra domani e mercoledì. “La giornata di Pasquetta trascorrerà all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato – spiegano i meteorologi di IconaMeteo.it – Le, dopo la rinfrescata che le ha riportate su valori più vicini alle medie stagionali di inizio aprile, riguadagneranno temporaneamente qualche grado nelle massime al Nord e nel settore adriatico”.di origine artica “Questa finestra di tempo stabile enelle norma è però solo temporanea e si rivelerà estremamente breve: già in serata una nuova perturbazione si affaccerà infatti al settore alpino. Si tratterà di un intenso fronte freddo di origine artica che tra domani e mercoledì si propagherà a tutto il Paese determinando ...

