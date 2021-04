Vittoria Puccini sul catcalling a Da Noi A Ruota Libera | “Ho provato disagio”

(Di domenica 4 aprile 2021) L'attrice presenta La Fuggitiva, la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 5 aprile 2021 e parla delL'articolo proviene da Gossip e Tv.

L'attrice presenta La Fuggitiva, la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 5 aprile 2021 e parla del ...TORINO. Certo deve essere stato adrenalinico seguire i cambi di costume e i travestimenti di unain corsa perenne, con l'andatura di un'atleta dei duecento e quando serve, la gamba nervosa pronta a scattare da fedele delle arti marziali. "È stato un set impegnativo per lei, ...Vittoria Puccini è una della attrici più apprezzate del piccolo e grande schermo italiano . Ma non da subito ha intrapreso la ...Indice dei contenuti1 Pasqua 2021 programmazione Rai, 4 aprile2 La programmazione Mediaset2.1 Pasquetta 2021 programmazione Rai, 5 aprile2.2 Pasquetta 2021 programmazione Mediaset2.3 I migliori film s ...