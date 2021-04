Unimpresa: “Povertà in crescita in Italia” (Di domenica 4 aprile 2021) Il rapporto di Centro studi di Unimpresa sulla Povertà in Italia: “Numeri in vasta crescita”. ROMA – Il nuovo rapporto del Centro studi di Unimpresa sulla Povertà in Italia ha registrato dei numeri in vasta crescita rispetto al passato. A rischio ci sono oltre 10 milioni di Italiani. Ai quattro milioni di disoccupati, infatti, potrebbero aggiungersi i 6,3 milioni di occupati con situazioni instabili o economicamente deboli. Dati naturalmente fortemente condizionati dall’emergenza coronavirus e dalle restrizioni decise dal Governo per cercare di fermare la pandemia. Unimpresa: “Gli aiuti non bastano” Il report è stato commentato da Salvo Politino. “Per evitare che questa area di disagio sociale cresca ancora ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Il rapporto di Centro studi disullain: “Numeri in vasta”. ROMA – Il nuovo rapporto del Centro studi disullainha registrato dei numeri in vastarispetto al passato. A rischio ci sono oltre 10 milioni dini. Ai quattro milioni di disoccupati, infatti, potrebbero aggiungersi i 6,3 milioni di occupati con situazioni instabili o economicamente deboli. Dati naturalmente fortemente condizionati dall’emergenza coronavirus e dalle restrizioni decise dal Governo per cercare di fermare la pandemia.: “Gli aiuti non bastano” Il report è stato commentato da Salvo Politino. “Per evitare che questa area di disagio sociale cresca ancora ...

Advertising

RaiNews : Il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza Covid, è in crescita - Agenzia_Italia : Allarme Unimpresa, oltre 10milioni di italiani a rischio povertà - LaStampa : Unimpresa: oltre 10 milioni di italiani a rischio povertà per colpa del Covid - GastoneSabba : RT @GiancarloDeRisi: Ditelo a Speranza il comunista 'chiuditore'. Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà a causa della pand… - news_mondo_h24 : Unimpresa: “Povertà in crescita in Italia” -