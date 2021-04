Traffico Roma del 04-04-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto è in redazione Marina riccomi pochissimi veicoli in circolazione in queste prime ore della domenica di Pasqua perché dovesse utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi ricordiamo che oggi e domani Pasquetta sulle intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni festivi disagi sulla linea ferroviaria-lido interrotta la tratta piramide Acilia per un guasto tecnico La linea è attiva solo tra Acilia e Colombo come alternative la busta sostitutiva rl23 EUR Magliana ed Acilia oppure la metro B tra piramide e deor Magliana riaperto ieri il tratto dellaFiumicino precedentemente chiuso per lavori verso il centro tra l’uscita Magliana Trastevere è l’Eur per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...