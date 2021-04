"Su Biot e Russia Salvini che dice?". Pd, disastroso autogol: "Perché è Letta che deve spiegare" (Di domenica 4 aprile 2021) Scontro tra Lega e Pd anche sullo spionaggio. Il dem Andrea Romano riprende un'inchiesta di Repubblica sui rapporti tra l'ex portavoce di Salvini, Gianluca Savoini, e uno dei diplomatici russi espulsi, e sgancia la bomba sul Carroccio: «Salvini deve chiarire al più presto i rapporti tra la Lega e Aleksej Nemudrov, il diplomatico russo che insieme a Dmitri Ostrouchov coordinava la rete spionistica che avrebbe arruolato l'ufficiale infedele Walter Biot». Nessuna ombra, conclude Romano, può rimanere sulla vicenda. Immediata la replica leghista: se c'è qualcuno che deve chiarire, non siamo noi. «L'unica certezza in questa brutta storia è che Biot, il militare italiano che ha tradito, lavorava al ministero della Difesa quando il ministro era del Pd», spiegano da via Bellerio. «È ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Scontro tra Lega e Pd anche sullo spionaggio. Il dem Andrea Romano riprende un'inchiesta di Repubblica sui rapporti tra l'ex portavoce di, Gianluca Savoini, e uno dei diplomatici russi espulsi, e sgancia la bomba sul Carroccio: «chiarire al più presto i rapporti tra la Lega e Aleksej Nemudrov, il diplomatico russo che insieme a Dmitri Ostrouchov coordinava la rete spionistica che avrebbe arruolato l'ufficiale infedele Walter». Nessuna ombra, conclude Romano, può rimanere sulla vicenda. Immediata la replica leghista: se c'è qualcuno chechiarire, non siamo noi. «L'unica certezza in questa brutta storia è che, il militare italiano che ha tradito, lavorava al ministero della Difesa quando il ministro era del Pd», spiegano da via Bellerio. «È ...

