Simone Cristicchi: “Non è la felicità che ci manca, ma occhi sani per riconoscerla" (di G. Fantasia) (Di domenica 4 aprile 2021) Tutti vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione – scriveva Jean-Jacques Rousseau - bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità. Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla eraramente ci riesce, ma uno come Simone Cristicchi - tra i più apprezzati cantautori, scrittori ed attori italiani e già vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”- ha provato a spiegarlo in un viaggio speciale cercando di coglierla sia nel fascino delle grandi idee come nella meraviglia delle piccole cose. Il risultato è “HappyNext”, un libro appena pubblicato da La Nave di Teseo che fa parte di un progetto più ampio insieme ad uno uno spettacolo teatrale e ad un film documentario di Andrea Cocchi che rispecchia il lavoro compiuto nel volume. Lui che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Tutti vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione – scriveva Jean-Jacques Rousseau - bisogna cominciare col capire che cosa si intende per. Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla eraramente ci riesce, ma uno come- tra i più apprezzati cantautori, scrittori ed attori italiani e già vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”- ha provato a spiegarlo in un viaggio speciale cercando di coglierla sia nel fascino delle grandi idee come nella meraviglia delle piccole cose. Il risultato è “HappyNext”, un libro appena pubblicato da La Nave di Teseo che fa parte di un progetto più ampio insieme ad uno uno spettacolo teatrale e ad un film documentario di Andrea Cche rispecchia il lavoro compiuto nel volume. Lui che ha ...

Advertising

zazoomblog : Simone Cristicchi: “Non è la felicità che ci manca ma occhi sani per riconoscerla (di G. Fantasia) - #Simone… - sirius712 : RT @ella02_02: <<Dietro ogni oggetto o persona, si annida una storia che può arricchirci e meravigliarci. Come si fa a meravigliarsi di tut… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Simone Cristicchi - Che bella gente - ella02_02 : <<Dietro ogni oggetto o persona, si annida una storia che può arricchirci e meravigliarci. Come si fa a meravigliar… - oicaBli : RT @scristicchi: 'HappyNext. Alla ricerca della felicità' #libro di Simone Cristicchi 2021 Ed. @lanavediteseoed Uscita il 1° Aprile 2021… -