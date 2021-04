Sfuma il sogno di Jannik Sinner: il polacco Hubert Hurkacz vince in due set la finale del Masters1000 di Miami (Di domenica 4 aprile 2021) Sfuma per Jannik Sinner il sogno di aggiudicarsi il primo Masters1000 in carriera e di diventare, a 19 anni, il più giovane trionfatore nella storia del torneo di Miami . La finale è del polacco ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021)perildi aggiudicarsi il primoin carriera e di diventare, a 19 anni, il più giovane trionfatore nella storia del torneo di. Laè del...

