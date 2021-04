Serie A | diritti tv | AGCOM avvia indagine sull’accordo TIM-DAZN

(Di domenica 4 aprile 2021) L’hamo un’su TIM per verificare se l’accordo conpossa integrare “l’eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo“. Lo si apprende dal Corriere dello Sport. L’intesa, annunciata subito dopo l’acquisizione deitv dellaA per il prossimo triennio da parte della piattaforma streaming, ha permesso a Tim Vision di assicurarsi la possibilità di trasmettere le gare di campionato presenti nel pacchetto che si è aggiudicato. La LegaA ha garantito che non ci saranno ripercussioni sulla prosecuzione delle assegnazioni deitelevisivi: resta ancora vacante infatti il pacchetto 2, ossia quello delle tre gare in condivisione, dopo che l’offerta di Sky non ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA, diritti tv: l'#AGCOM avvia un'indagine sull'accordo #Tim-#DAZN - enrick81 : @famigliasimpson @MiChiamoFranco @Federic01996 @AgoCannella @LauraMartinati @napoliforever89 @misterf_tweets… - GiuseppeAgliano : @ZZiliani Vanno avanti così a breve i diritti della serie A varranno meno del campionato Armeno. Sono curioso di conoscere il nuovo listino. - francagrasso3 : Serie molto europea, e sappiamo che la Turchia da un po’ ha preso le distanze dall’ Europa e dai diritti civili . C… - PagineRomaniste : #Dirittitv, per la #SerieA ricavi in calo del 10% #ASRoma #IlSole24Ore -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diritti

... De Laurentiis è uno dei presidenti più attenti dellaA a far quadrare i conti. I danni ... per una società di calcio ci sono quattro fonti d'introito: itv, le risorse in arrivo dalla ...Un autentico spot planetario per il quale ci sarebbe da richiedere id'autore. Per parlare ... Pitagorici con un piede e mezzo inB ma che non avendo nulla da perdere vorranno dimostrare, ...Pordenone-Entella è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.L'AGCOM ha avviamo un'indagine su TIM per verificare se l'accordo con DAZN, annunciato subito dopo l'acquisizione dei diritti tv della Serie A per il ...