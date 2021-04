Roma, si presentano in 40 per la vaccinazione ma trovano chiuso: tra loro una centenaria (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Hanno ricevuto la conferma della prenotazione ma, arrivati al centro vaccinale di Roma Tor Vergata, hanno trovato chiuso: tra loro una donna di 100 anni La propaganda vaccinale della Regione Lazio aveva annunciato vaccinazioni a tamburo battente anche nei giorni festivi. Nei centri vaccinali del Lazio si sarebbe dovuto proseguire con le somministrazioni come nei giorni feriali. Qualcosa però è andato storto e quest'oggi a Tor Vergata è successo l'imprevedibile, che nella situazione attuale provoca anche rabbia. Quaranta persone si sono presentate presso il centro vaccinale di Roma Tor Vergata per ricevere la loro ma hanno trovato chiuso.Le quaranta persone non sono state informate, non un avviso sul telefono, una mail o una lettera che dicesse ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Hanno ricevuto la conferma della prenotazione ma, arrivati al centro vaccinale diTor Vergata, hanno trovato: trauna donna di 100 anni La propaganda vaccinale della Regione Lazio aveva annunciato vaccinazioni a tamburo battente anche nei giorni festivi. Nei centri vaccinali del Lazio si sarebbe dovuto proseguire con le somministrazioni come nei giorni feriali. Qualcosa però è andato storto e quest'oggi a Tor Vergata è successo l'imprevedibile, che nella situazione attuale provoca anche rabbia. Quaranta persone si sono presentate presso il centro vaccinale diTor Vergata per ricevere lama hanno trovato.Le quaranta persone non sono state informate, non un avviso sul telefono, una mail o una lettera che dicesse ...

