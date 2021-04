Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza nel Vibonese | tra loro anche ' ndranghetisti DETTAGLI

(Di domenica 4 aprile 2021) ' E l'inchiesta - dichiara questa mattina il procuratore Camillo Falvo alla Gazzetta del Sud - non è finita qua, in quanto altre posizioni sono già al vaglio degli inquirenti. Da quanto venuto alla ...

Advertising

vocidicitta : Articolo modificato: Vibo Valentia: percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sequestrati beni - vocidicitta : Nuovo articolo: Vibo Valentia: percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sequestrati beni - NormannoMessina : #Sicilia. Denunciate in provincia di #Messina 33 persone: secondo i controlli effettuati percepivano indebitamente… - LiveSicilia : Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza: scattano 33 denunce - Trmtv : Foggia, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza: 113 indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Percepivano indebitamente

Erano 23 le persone che nel Viboneseil reddito di cittadinanza e nella giornata di ieri sono rimaste coinvolti in un'operazione condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della ...Come riferito dalla Procura, ' hannopercepito il sussidio economico rendendo false dichiarazioni all'atto della richiesta, ovvero omettendo di comunicare informazioni dovute e ...Si tratta di 23 persone residenti in vari centri del territorio dal capoluogo a Serra San Bruno, passando per San Nicola da Crissa ...Dopo una difficile indagine condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza per conto della Procura della Repubblica di Vibo Valentia sono state denunciate 23 persone che nell'ultimo periodo hanno ...