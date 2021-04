Pasqua e Pasquetta con poche nuvole | ma da martedì si va sotto zero

(Di domenica 4 aprile 2021) E le temperature quasi estive dei giorni scorsi sono già un ricordo. Sabato un’aria fredda ha cambiato le carte in tavola: con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo vediamo cosa succederà nei cieli di Bergamo. ANALISI GENERALE Dopo il veloce transito di sabato sulla Lombardia di un nucleo di aria fredda, che ha portato delle brevi precipitazioni e locali fenomeni temporaleschi sui settori centrali di alta pianura, domenica e lunedì assisteremo ad una rapida rimonta anticiclonica con clima generalmente asciutto in pianura e temperature nella media, addensamenti pomeridiani sui settori alpini e prealpini ma con scarse probabilità di precipitazioni.6 aprile un profondo vortice depressionario situato sul nord Europa, piloterà correnti artiche (molto fredde per il periodo) verso lo scacchiere meridionale europeo e di fatto sulla nostra regione. Pertanto ...

Advertising

SkyTG24 : Freddo a Pasqua e Pasquetta, poi torna la neve a bassa quota - repubblica : Meteo, a Pasqua e Pasquetta temperature in calo - RaiNews : #Vaccini a #Pasqua e #Pasquetta. Nessuno stop per #Lazio, #Toscana e #Liguria - TerroneDoc : RT @sabrina__sf: Obiettivo: Dimagrire. Ostacolo: Pasqua e Pasquetta. - infoiteconomia : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta a Bologna, le farmacie di turno -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua Pasquetta

... in previsione della, alcune regioni hanno varato ordinanze extra per integrare le regole previste dal decreto del Governo. Pic - nic e gite fuori porta Sono vietate per il giorno di......si sono impegnati anche quest'anno a consegnare pasti o il tradizionale cestino di... Dobbiamo accontentarci di quanto, anche per, potremo fare. Importante è l'iniziativa, sopra ...Le forze di polizia hanno un data base che registra chi è stato già controllato. Altro verbale al bar Gamba: clienti consumavano all’interno ...StampaIl ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con i nuovi passaggi di colore delle regioni dopo Pasqua e Pasquetta, alla luce dei dati della cabina di regia di venerdì 2 apri ...