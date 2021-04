Pasqua 2021 in lockdown, cosa succede nel mondo (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua 2021 con lockdown, coprifuoco, assembramenti vietati, niente visite ad amici o parenti. Le norme possono variare ma, anche quest’anno, le celebrazioni per milioni di cristiani in tutto il mondo saranno inevitabilmente diverse da quelle della tradizione. E, mentre chiese, fedeli e famiglie trovano soluzioni alternative a messe, pranzi e cacce alle uova, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia contro affollate celebrazioni indoor che potrebbero innescare una nuova ondata di infezioni di Covid-19. Negli STATI UNITI, primo paese al mondo per numero di casi e decessi, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (Cdc) avverte che “partecipare alle riunioni per osservare le festività religiose e spirituali aumenta il rischio di contrarre e diffondere il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021)con, coprifuoco, assembramenti vietati, niente visite ad amici o parenti. Le norme possono variare ma, anche quest’anno, le celebrazioni per milioni di cristiani in tutto ilsaranno inevitabilmente diverse da quelle della tradizione. E, mentre chiese, fedeli e famiglie trovano soluzioni alternative a messe, pranzi e cacce alle uova, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia contro affollate celebrazioni indoor che potrebbero innescare una nuova ondata di infezioni di Covid-19. Negli STATI UNITI, primo paese alper numero di casi e decessi, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (Cdc) avverte che “partecipare alle riunioni per osservare le festività religiose e spirituali aumenta il rischio di contrarre e diffondere il ...

