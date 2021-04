LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: Migno in zona podio, bene Masià, Binder e Suzuki (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 -13 Binder conquista la leadership della corsa! Migno resta secondo dopo aver tagliato per primo la linea del traguardo. bene anche Rodrigo, Antonelli, Salac e Suzuki. 4 secondi dividono il gruppo dei piloti che sono partiti dalla pit lane! -14 ANDREA Migno! Secondo posto per l’italiano di Snipers che recupera 5 posizioni sul lunghissimo dritto di Losail! Al comando sale Rodrigo. -15 Si riduce a 5 secondi il gap tra Pedro Acosta e la coda del gruppo! Suzuki passa leader, ma viene superato da Salac. -15 La classifica aggiornato: 1 40 D. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO2 -13conquista la leadership della corsa!resta secondo dopo aver tagliato per primo la linea del traguardo.anche Rodrigo, Antonelli, Salac e. 4 secondi dividono il gruppo dei piloti che sono partiti dalla pit lane! -14 ANDREA! Secondo posto per l’italiano di Snipers che recupera 5 posizioni sul lunghissimo dritto di Losail! Al comando sale Rodrigo. -15 Si riduce a 5 secondi il gap tra Pedro Acosta e la coda del gruppo!passa leader, ma viene superato da Salac. -15 La classifica aggiornato: 1 40 D. ...

