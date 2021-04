Juventus-Torino, Rabiot stava per entrare con la maglia di Frabotta (Di domenica 4 aprile 2021) In casa Juventus regna la confusione, anche nella distribuzione delle maglie. Nel derby contro il Torino infatti, Adrien Rabiot stava per entrare in campo con la maglia numero 38, quella di Frabotta. L’incredibile siparietto è stato notato dai tifosi più attenti, che si sono poi affidati ai social per sottolineare l’accaduto. Il centrocampista, chiamato da Andrea Pirlo nei minuti finali della sfida di campionato per sostituire Alex Sandro, aveva indossato la maglia sbagliata, ma fortunatamente un membro dello staff se n’é accorto provvedendo a correggere l’errore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) In casaregna la confusione, anche nella distribuzione delle maglie. Nel derby contro ilinfatti, Adrienperin campo con lanumero 38, quella di. L’incredibile siparietto è stato notato dai tifosi più attenti, che si sono poi affidati ai social per sottolineare l’accaduto. Il centrocampista, chiamato da Andrea Pirlo nei minuti finali della sfida di campionato per sostituire Alex Sandro, aveva indossato lasbagliata, ma fortunatamente un membro dello staff se n’é accorto provvedendo a correggere l’errore. SportFace.

