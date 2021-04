Il piccolo Giovanni ha un regalo per tutti: al Santobono una Pasqua emozionante (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per questa Santa Pasqua il regalo più bello all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli è arrivato dal piccolo Giovanni, un bambino ricoverato nel dipartimento di oncologia che ha distribuito uova di cioccolato e colombe in tutti i reparti del nosocomio. L’ospedale napoletano ha condiviso sul proprio profilo social le immagini che immortalano il bimbo distribuire i doni ai bambini. “La Pasqua più dolce ce l’ha regalata Giovanni – si legge nel post -, uno dei nostri piccoli pazienti, che ha distribuito uova di cioccolato e colombe in tutti i reparti del dipartimento di oncologia! Grazie alla mamma ed al papà di Giovanni per aver portato anche generi alimentari da distribuire ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per questa Santailpiù bello all’ospedalePausilipon di Napoli è arrivato dal, un bambino ricoverato nel dipartimento di oncologia che ha distribuito uova di cioccolato e colombe ini reparti del nosocomio. L’ospedale napoletano ha condiviso sul proprio profilo social le immagini che immortalano il bimbo distribuire i doni ai bambini. “Lapiù dolce ce l’ha regalata– si legge nel post -, uno dei nostri piccoli pazienti, che ha distribuito uova di cioccolato e colombe ini reparti del dipartimento di oncologia! Grazie alla mamma ed al papà diper aver portato anche generi alimentari da distribuire ...

