Hubert Hurkacz, chi è il compagno di doppio e sfidante di Jannik Sinner (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz sarà l'avversario della finale nel Masters 1000 Miami contro Jannik Sinner, il polacco è riuscito ad eliminare Andrey Rublev. Hubert Hurkacz, il grande amico sfiderà il compagno di doppio Sinner (Getty Images)Una partita chiusa sul 6-3 e 6.4, attualmente è nella 37° posizione mondiale e si giocherà la sua terza finale nel circuito ATP, questa sarà la finale più prestigiosa per l'atleta. L'azzurro ha fatto un'ottima impressione all'inizio del torneo, infatti adesso dovrà affrontare e battere il suo avversario e compagno di vecchia data. L'amico di una vita è sempre stato un giocatore solido, quadrato, e molto tecnico, ha dimostrato di riuscire a sfruttare ogni opportunità. Il 19enne è ...

