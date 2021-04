Gotti | «La classifica di oggi non sia un punto d’arrivo per noi» – VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue parole Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. «Credo che la partita die l’avversario dinon c’entrano con i punti che abbiamo in, normalmente riusciamo a fare meglio mac’è da tenere in considerazione la forza dell’avversario. Da domani massimo impegno e dobbiamo pensare a fare più punti possibili». Leggi su Calcionews24.com

