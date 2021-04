Giordania | 20 arresti per il complotto a corte Ai domiciliari il fratellastro del re ma Amman nega

(Di domenica 4 aprile 2021) Venti personaggi eccellenti sono stati arrestati inper un sospetto «» contro il re Abdallah II. Tra i fermati ci sarebbe anche ildel monarca, il principe Hamzah bin Hussein, anche se, pur confermandone il coinvolgimento,il suo arresto. In un video fatto avere alla Bbc dal suo avvocato, però, bin Hussein afferma di essere ai, pur non essendo «lui il responsabile del crollo della governance, della corruzione e dell’incompetenza che è prevalsa nel governo negli ultimi 15-20 anni e che ha portato al malcontento». «Siamo al punto in cui – ha detto il legale – nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi cosa senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato». Gli ...

C'è preoccupazione nella voce del principe Hamzah bin Hussein, confinato 'aglidomiciliari' come da lui confermato nel video consegnato dal suo legale alle Bbc. Una registrazione che, come ...'Sono confinato in casa' ha detto il fratellastro del monarca, Hamzah, in un video inviato alla Bbc. 'Mi hanno tolto internet e probabilmente questo è il mio ultimo ...Hamza non è stato arrestato, ma è stato sottoposto ad una interrogazione nella sua abitazione. e forze di sicurezza giordane hanno eseguito una raffica di arresti per 'ragioni di sicurezza'.