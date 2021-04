“Dovete lasciare la scuola”. Amici 21, la decisione è straziante. Maria costretta ad intervenire (Di domenica 4 aprile 2021) straziante eliminazione ad Amici Serale terza puntata, che vede la divisione di due fidanzati. Tra le coppie formate ad Amici 2021 c’è quella di Rosa e Deddy, tra le più amate dal pubblico. Purtroppo però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. I giudici hanno mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due sono entrati in crisi. “Non è giusto” ha detto Deddy prima che Maria De Filippi dicesse il nome dell’eliminato. “In entrambi i casi mi sento morire dentro” ha confessato l’allievo. Poi la De Filippi ha annunciato il nome: Rosa eliminata, anche se già l’allieva se l’aspettava. Dopo aver saputo il nome dell’eliminato Rosa e Deddy sono rimasti abbracciati a lungo. I due ragazzi di Amici 2021 sono apparsi davvero distrutti. Per loro si tratta di un doppio dolore. Il primo per l’eliminata Rosa Di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 aprile 2021)eliminazione adSerale terza puntata, che vede la divisione di due fidanzati. Tra le coppie formate ad2021 c’è quella di Rosa e Deddy, tra le più amate dal pubblico. Purtroppo però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. I giudici hanno mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due sono entrati in crisi. “Non è giusto” ha detto Deddy prima cheDe Filippi dicesse il nome dell’eliminato. “In entrambi i casi mi sento morire dentro” ha confessato l’allievo. Poi la De Filippi ha annunciato il nome: Rosa eliminata, anche se già l’allieva se l’aspettava. Dopo aver saputo il nome dell’eliminato Rosa e Deddy sono rimasti abbracciati a lungo. I due ragazzi di2021 sono apparsi davvero distrutti. Per loro si tratta di un doppio dolore. Il primo per l’eliminata Rosa Di ...

Advertising

croski0 : @BeatOn_the_Brat @GOT21566167 @14Adua Oh ma di nuovo? Ma cosa non vi è chiaro che le dovete lasciare respirare ques… - PzzTano : @gasparripdl Pensa che questa è una delle poche cose che mi rendono orgoglioso di essere italiano. Se dovete fare i… - AZI_ILJ : Si però Mahmood lo dovete lasciare in pace per favore #Amici20 - gchanisback : ma se dovete votare con il cazzo per favore potete lasciare la sedia ai più competenti? #Amici20 - lafileps : 'dovete votare chi deve lasciare lo studio' io direi i giudici #Amici20 -