Diritti tv Serie A, l'Agcom apre un'indagine sull'accordo Dazn-Tim (Di domenica 4 aprile 2021) l'Agcom ha deciso di aprire un'indagine sull'accordo tra Dazn e Tim per l'acquisizione dei Diritti tv Serie A In attesa del ricorso di Sky anche l'Agcom (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) intende far chiarezza sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Dazn. Attraverso una nota ufficiale l'Agcom ha comunicato di aver avviato un'istruttoria sul gruppo Telecom Italia (Tim), con l'obiettivo di «verificare l'eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo anche alla luce dell'accordo di distribuzione con Dazn che, estendendo la partnership in essere, porta su TIMVISION i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre ...

