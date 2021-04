Covid Gb, 10 morti in 24 ore: dato più basso da settembre (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.423 contagi da coronavirus e 10 morti. Il dato dei decessi, sottolinea il Guardian, è il più basso dai 9 morti del 14 settembre. Ieri i morti erano stati 58, mentre venerdì erano 52. Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, il dato evidenzia il buon risultato del programma vaccinale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.423 contagi da coronavirus e 10. Ildei decessi, sottolinea il Guardian, è il piùdai 9del 14. Ieri ierano stati 58, mentre venerdì erano 52. Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, ilevidenzia il buon risultato del programma vaccinale. L'articolo proviene da Italia Sera.

