Covid Gb, 10 morti in 24 ore: dato più basso da settembre

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 3.423 contagi da coronavirus e 10 morti. Il dato dei decessi, sottolinea il Guardian, è il più basso dai 9 morti del 14 settembre. Ieri i ...

