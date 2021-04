Covid | controlli sul rispetto delle restrizioni di Pasqua | a Milano | Roma e nel Napoletano multe per feste in casa e nei locali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021) Nel weekend di, con l’Italia tutta in zona rossa per arginare i contagi, continuano iforze dell’ordine nei confronti di chi viola le. Dopo che, venerdì, a Palermo era stato interrotto un rave party e a Carrara in undici erano stati sorpresi in palestra, con le vetrine oscurate per non far vedere l’interno. E sta circolando sui social il video del pic-nic abusivo a Minori, sulla costiera amalfitana, dove il sindaco ha rovesciato i tavolini del pranzo all’aperto organizzato dal movimento #IoApro. A, nella serata di sabato, i carabinieri chiamati da alcuni residenti per schiamazzi hanno interrotto una festa di studenti universitari in un appartamento di via Tucidide: c’erano 16 persone, 15 i sanzionati per la violazione del divieto di spostamento in ambito ...