Covid | a Milano interrotte altre due feste di universitari

Advertising

NicolaPorro : Torna il prof #Zangrillo del San Raffaele di Milano, con una denuncia choc: 'In pronto soccorso solo il 13% dei mal… - fanpage : I 7 positivi erano tutti vaccinati da gennaio. - caritas_milano : ??Emergenza COVID al Campo profughi di Lipa Scoppiati diversi focolai a causa delle drammatiche condizioni igienic… - bassosimone : RT @GenCar5: Vergogna profonda, e disprezzo insanabile dall’ex-sindaco di #Milano #Albertini. Per questa persona il termine di paragone di… - YerleShannara : RT @ilmanifesto: PANE E CIOCCOLATA #ilmanifesto #laprima A Milano una fila per elemosinare il pranzo e l’uovo di Pasqua alla mensa di «P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

...Ile le chiusure dei lockdown non hanno fatto che esacerbare le difficoltà economiche di migliaia di italiani. Così centinaia di persone si sono messe in fila a viale Toscana a, davanti ......alcune feste in casa e chiuso per cinque giorni un bar per violazione delle norme contro la diffusione del. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti ieri in Via Tucidide, a, ...Milano e la Lombardia sono già in zona rossa ma da oggi e fino a lunedì 6 lo sarà tutta Italia: vietate, quindi, gite fuori porta e picnic. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). 8:0 ...MILANO, 04 APR - I carabinieri di Milano, nelle ultime ore, hanno interrotto alcune feste in casa e chiuso per cinque giorni un bar per violazione delle norme contro la diffusione del covid. I militar ...